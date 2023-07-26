Жителей Поволжья предупреждают о сильной жаре

Управления МЧС по Саратовской, Пензенской, Волгоградской и Астраханской областям предупредили жителей регионов о сильной жаре в ближайшие дни. Сообщения опубликовали пресс-службы ведомств.

В Пензенской области на 27-28 июля прогнозируют желтый уровень погодной опасности: местами в регионе ожидается +30°С...+34°С.

Для Саратовской области опасным определили период с 24 числа по 28-е. Четвертый уровень пожарной опасности распространяется по региону. Первым ощутил на себе погодные изменения Александрово-Гайский район. В администрации Саратова предупредили о дневных температурах в диапазоне +33°С...+35°С.

В Астраханской области днем 28 июля обещают «сильную жару». Температура поднимется до +40°С.

В отдельных районах Волгоградской области сегодня и в ближайшие дни показания термометров колеблются от +40 до +42°С. В некоторых муниципалитетах ожидается горимость леса 5-го класса.

Для того, чтобы обезопасить себя в жару, МЧС рекомендует не выходить на улицу в промежутке с 12 до 16 часов дня, чаще проветривать и включать кондиционер, пить много воды, исключить алкоголь.

Тем, кто работает на улице, важно помнить, что в +35°С и выше необходимо каждые 15-20 минут делать 10-12-минутные перерывы. Суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в жару не должна превышать 1,5-2 часов без использования специальной защитной одежды, 4-5 часов — с использованием.

Дарья Васенина

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