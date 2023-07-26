Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области реконструируют ворота и башни дворца Ольденбургских

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области согласовало научно-проектную документацию на реставрацию ворот с двумя башнями, входящих в дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони. Об этом сообщили в ведомстве. Документацию готовило местное ООО «Зодчие Черноземья».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реставрации памятника предполагает «восстановление и приспособление для современного использования» фасадов, интерьеров, крыши, инженерных коммуникаций. Также документацией предусмотрены раскрытие заложенных ранее оконных проемов, реставрация металлических кованных ворот, установка часового механизма со звонницей и колоколов на ярусе звона, воссоздание исторического фонаря, замена шпилей.

Стоимость работ не раскрывается, однако в базе «СПАРК-Интерфакс» сообщается, что в июне 2021 года департамент строительной политики Воронежской области заключил с «Зодчими Черноземья» контракт на 2,5 млн руб. Его предметом была именно разработка научно-проектной документации для дворцового комплекса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зодчие Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Ведет деятельность в области архитектуры. Генеральный директор и бенефициар с момента основания компании — Елена Андреева. Выручка общества в 2022 году составила 9,6 млн руб. (в 2021-м — 17 млн руб.), чистая прибыль — 202 тыс. руб. (в 2021-м — 122 тыс. руб.).

В конце прошлого года был выбран подрядчик для другого этапа реставрации дворца Ольденбургских. Почти за 100 млн руб. работы уже выполняет местное «Ремонтно-строительное управление-55».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Фотогалерея

Как выглядит туристический поезд до дворца Ольденбургских

Предыдущая фотография
Проект экскурсионного исторического маршрута «Графский поезд» приурочен к 155-летию Юго-Восточной железной дороги и реализован совместно с правительством Воронежской области. Он предполагает поездку в Рамонь на сделанном под старину вагоне, несколько экскурсий, в том числе по дворцовому комплексу Ольденбургских, и возвращение в Воронеж на автобусе

Проект экскурсионного исторического маршрута «Графский поезд» приурочен к 155-летию Юго-Восточной железной дороги и реализован совместно с правительством Воронежской области. Он предполагает поездку в Рамонь на сделанном под старину вагоне, несколько экскурсий, в том числе по дворцовому комплексу Ольденбургских, и возвращение в Воронеж на автобусе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Паровозы серии Л выпускали в СССР с 1945 по 1955 годы. Всего было произведено 4,2 тыс. таких локомотивов. Один из них и будет курсировать по историческому маршруту. Он был построен в 1954 году, ездил по направлению «Москва — Рязань», а с 2011 года был на балансе локомотивного депо Белгород-Курский

Паровозы серии Л выпускали в СССР с 1945 по 1955 годы. Всего было произведено 4,2 тыс. таких локомотивов. Один из них и будет курсировать по историческому маршруту. Он был построен в 1954 году, ездил по направлению «Москва — Рязань», а с 2011 года был на балансе локомотивного депо Белгород-Курский

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За время поездки паровоз расходует несколько тонн топлива. Уголь в топке должен быть даже во время стоянок, именно во время простоя бригада и работает лопатами: в пути помогает специальный механизм. Паровоз может разгоняться до 80 км/ч, на маршруте он будет идти со скоростью около 60 км/ч

За время поездки паровоз расходует несколько тонн топлива. Уголь в топке должен быть даже во время стоянок, именно во время простоя бригада и работает лопатами: в пути помогает специальный механизм. Паровоз может разгоняться до 80 км/ч, на маршруте он будет идти со скоростью около 60 км/ч

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

При этом паровоз будет тянуть состав лишь часть пути — от Графской до Рамони. Из Воронежа до Графской вагон довезет единственный в стране действующий электровоз модели ЧС4 На фото: отреставрированная к открытию маршрута станция Графская

При этом паровоз будет тянуть состав лишь часть пути — от Графской до Рамони. Из Воронежа до Графской вагон довезет единственный в стране действующий электровоз модели ЧС4 На фото: отреставрированная к открытию маршрута станция Графская

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Остановка на Графской будет длиться час. За это время можно не только посмотреть на стыковку паровоза, но и осмотреть экспозицию «Зал ожидания XIX века» внутри здания станции

Остановка на Графской будет длиться час. За это время можно не только посмотреть на стыковку паровоза, но и осмотреть экспозицию «Зал ожидания XIX века» внутри здания станции

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажиры будут ехать в переделанном под стилистику XIX века плацкартном вагоне. Снаружи он украшен росписью

Пассажиры будут ехать в переделанном под стилистику XIX века плацкартном вагоне. Снаружи он украшен росписью

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Внутри вагон украшен шторками и скатертями. На верхних полках — портреты и биографии знаменитых людей, которые жили в Воронежской области. Здесь работает кондиционер, есть современный туалет. Можно заказать чай и кофе, но буфета нет: еду лучше взять с собой

Внутри вагон украшен шторками и скатертями. На верхних полках — портреты и биографии знаменитых людей, которые жили в Воронежской области. Здесь работает кондиционер, есть современный туалет. Можно заказать чай и кофе, но буфета нет: еду лучше взять с собой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вагон вмещает 48 пассажиров. 49-м «стал» манекен циркового артиста Анатолия Дурова

Вагон вмещает 48 пассажиров. 49-м «стал» манекен циркового артиста Анатолия Дурова

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Помогают пассажирам машинисты и проводники. Форма железнодорожников сшита по старинным лекалам

Помогают пассажирам машинисты и проводники. Форма железнодорожников сшита по старинным лекалам

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На станции Рамонь тоже много исторических объектов. На улице стоят велосипедная дрезина (на фото) и восстановленный пассажирский вагон начала ХХ века

На станции Рамонь тоже много исторических объектов. На улице стоят велосипедная дрезина (на фото) и восстановленный пассажирский вагон начала ХХ века

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Внутри здания станции — еще один музей с различными предметами старины. После осмотра экспозиции туристов на автобусе отвезут в дворцовый комплекс Ольденбургских, а затем в Воронеж

Внутри здания станции — еще один музей с различными предметами старины. После осмотра экспозиции туристов на автобусе отвезут в дворцовый комплекс Ольденбургских, а затем в Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Общее время поездки составит 9 часов 35 минут. Из них час занимает стоянка на Графской и четыре часа — экскурсия по Рамонскому замку

Общее время поездки составит 9 часов 35 минут. Из них час занимает стоянка на Графской и четыре часа — экскурсия по Рамонскому замку

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Графский поезд» будет ездить по субботам. По данным “Ъ-Черноземье”, до октября все билеты раскуплены, в очереди на экскурсию записаны более 700 человек

«Графский поезд» будет ездить по субботам. По данным “Ъ-Черноземье”, до октября все билеты раскуплены, в очереди на экскурсию записаны более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Следующая фотография
1 / 13

Проект экскурсионного исторического маршрута «Графский поезд» приурочен к 155-летию Юго-Восточной железной дороги и реализован совместно с правительством Воронежской области. Он предполагает поездку в Рамонь на сделанном под старину вагоне, несколько экскурсий, в том числе по дворцовому комплексу Ольденбургских, и возвращение в Воронеж на автобусе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Паровозы серии Л выпускали в СССР с 1945 по 1955 годы. Всего было произведено 4,2 тыс. таких локомотивов. Один из них и будет курсировать по историческому маршруту. Он был построен в 1954 году, ездил по направлению «Москва — Рязань», а с 2011 года был на балансе локомотивного депо Белгород-Курский

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За время поездки паровоз расходует несколько тонн топлива. Уголь в топке должен быть даже во время стоянок, именно во время простоя бригада и работает лопатами: в пути помогает специальный механизм. Паровоз может разгоняться до 80 км/ч, на маршруте он будет идти со скоростью около 60 км/ч

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

При этом паровоз будет тянуть состав лишь часть пути — от Графской до Рамони. Из Воронежа до Графской вагон довезет единственный в стране действующий электровоз модели ЧС4 На фото: отреставрированная к открытию маршрута станция Графская

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Остановка на Графской будет длиться час. За это время можно не только посмотреть на стыковку паровоза, но и осмотреть экспозицию «Зал ожидания XIX века» внутри здания станции

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пассажиры будут ехать в переделанном под стилистику XIX века плацкартном вагоне. Снаружи он украшен росписью

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Внутри вагон украшен шторками и скатертями. На верхних полках — портреты и биографии знаменитых людей, которые жили в Воронежской области. Здесь работает кондиционер, есть современный туалет. Можно заказать чай и кофе, но буфета нет: еду лучше взять с собой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вагон вмещает 48 пассажиров. 49-м «стал» манекен циркового артиста Анатолия Дурова

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Помогают пассажирам машинисты и проводники. Форма железнодорожников сшита по старинным лекалам

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На станции Рамонь тоже много исторических объектов. На улице стоят велосипедная дрезина (на фото) и восстановленный пассажирский вагон начала ХХ века

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Внутри здания станции — еще один музей с различными предметами старины. После осмотра экспозиции туристов на автобусе отвезут в дворцовый комплекс Ольденбургских, а затем в Воронеж

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Общее время поездки составит 9 часов 35 минут. Из них час занимает стоянка на Графской и четыре часа — экскурсия по Рамонскому замку

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Графский поезд» будет ездить по субботам. По данным “Ъ-Черноземье”, до октября все билеты раскуплены, в очереди на экскурсию записаны более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...