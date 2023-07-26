В Воронежской области реконструируют ворота и башни дворца Ольденбургских

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области согласовало научно-проектную документацию на реставрацию ворот с двумя башнями, входящих в дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони. Об этом сообщили в ведомстве. Документацию готовило местное ООО «Зодчие Черноземья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реставрации памятника предполагает «восстановление и приспособление для современного использования» фасадов, интерьеров, крыши, инженерных коммуникаций. Также документацией предусмотрены раскрытие заложенных ранее оконных проемов, реставрация металлических кованных ворот, установка часового механизма со звонницей и колоколов на ярусе звона, воссоздание исторического фонаря, замена шпилей.

Стоимость работ не раскрывается, однако в базе «СПАРК-Интерфакс» сообщается, что в июне 2021 года департамент строительной политики Воронежской области заключил с «Зодчими Черноземья» контракт на 2,5 млн руб. Его предметом была именно разработка научно-проектной документации для дворцового комплекса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зодчие Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Ведет деятельность в области архитектуры. Генеральный директор и бенефициар с момента основания компании — Елена Андреева. Выручка общества в 2022 году составила 9,6 млн руб. (в 2021-м — 17 млн руб.), чистая прибыль — 202 тыс. руб. (в 2021-м — 122 тыс. руб.).

В конце прошлого года был выбран подрядчик для другого этапа реставрации дворца Ольденбургских. Почти за 100 млн руб. работы уже выполняет местное «Ремонтно-строительное управление-55».

Алина Морозова

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