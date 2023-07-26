Пациент взыскал с БГМУ 500 тыс. рублей за забытую во время операции салфетку

Житель Уфы не смог обжаловать решение Кировского районного суда, обязавшего Башгосмедуниверситет выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за небрежность хирурга во время операции в 2008 году.

Проведенная в 2021 году судебно-медицинская экспертиза установила, что салфетку в брюшной полости пациента оставил хирург клиники БГМУ Олег Галимов. Из-за небрежности врача у мужчины развился хронический абсцесс и перитонит, представлявший угрозу для жизни. Он длительное время лечился и принимал большое количество препаратов. Уголовное дело о врачебной ошибке было прекращено из-за истечения срока давности.

Пациент в гражданском иске просил взыскать с оперировавшего его хирурга и БГМУ 1,5 млн рублей в качестве компенсации за моральные и физические страдания. Суд снизил сумму до 500 тыс. руб., постановив взыскать ее с вуза.В удовлетворении исковых требований к врачу было отказано. Обе стороны остались недовольны решением и обжаловали его в Верховном суде Башкирии.

Пациент просил удовлетворить исковые требования в полном объеме, ответчик — отменить судебный акт первой инстанции. Представитель вуза отмечал, что истцу уже компенсирован моральный вред — ранее врач выплатил ему 250 тыс. руб.

Отказывая обеим сторонам, апелляционная инстанция определила, что компенсация в общем размере 750 тыс. руб. соразмерна страданиям истца, а выплата 250 тыс. руб. носила добровольный характер и не влияет на размер присужденной суммы.

Наталья Балыкова

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