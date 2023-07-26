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Жертвы морпеха сделали выбор

Украинского воспитателя будут судить по обвинению в насилии и убийстве

В ДНР отдали под суд украинского офицера, который, по версии СКР и военной прокуратуры, на глазах задержанного мужчины изнасиловал его жену, а потом застрелил свидетеля из пистолета. Причем жертвы сами выбирали, кто из них останется жить. Скандальность делу придает и тот факт, что обвиняемый по четырем тяжким статьям УК военнослужащий отвечал за воспитательную работу в своем подразделении морской пехоты.

Сергей Батынский

Сергей Батынский

Фото: Следственный комитет РФ

Сергей Батынский

Фото: Следственный комитет РФ

В Главной военной прокуратуре «Ъ» рассказали, что военная прокуратура группировки войск и сил на Донбассе утвердила обвинение по уголовному делу Сергея Батынского, направив его для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.

Следственными органами СКР Сергей Батынский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

Уроженец Херсонской области Украины Сергей Батынский с 2016 года и до своего пленения российскими военнослужащими 15 апреля 2022 года служил по контракту в войсковой части А-2777 (36 бригада морской пехоты ВСУ). В своем подразделении он состоял в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе в звании старшего лейтенанта.

В материалах уголовного дела говорится, что в период с 28 февраля по 15 апреля 2022 года старлей Батынский и его подчиненные дислоцировались на территории ПАО «Азовмаш» в Мариуполе или вблизи нее, «осуществляя охрану, патрулирование, а также наблюдение за передвижением всех лиц в районе указанного завода».

7 апреля морпехами были задержаны местные жители —слесарь ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» и его сожительница, работавшая оператором в госпредприятии «Укрпошта», которые везли на велосипедах продукты матери мужчины. Военные посчитали, что пара велосипедистов может быть разведкой вооруженных формирований ДНР.

Задержанных доставили в «Азовмаш», где поместили в подвал, чтобы провести дознание по поводу того, что они делали вблизи расположения морпехов.

Лейтенант Батынский, будучи пьяным, говорится в материалах делах, спустился к задержанным, вывел женщину в соседнее помещение и под угрозой пистолета Макарова изнасиловал ее. Затем, вернув потерпевшую в подвал, сказал, чтобы они сами решили, кто останется жив, ибо двоих все равно не выпустят.

Вернувшись минут через пятнадцать, офицер приказал вышедшей из подвала женщине проследовать на третий этаж здания, а сам застрелил мужчину.

Давая показания, офицер утверждал, что всему виной водка. Выпив ее, воспитателю морпехов захотелось женщину, а вспомнив, что подчиненные докладывали ему о задержанной семейной паре, отправился в подвал.

По словам подследственного, задержанный мужчина слышал все, что он делал с его спутницей, и «в повышенных тонах» требовал прекратить это. О том, что в живых должна остаться именно женщина, отметил лейтенант Батырский, ему сказал задержанный мужчина. Застрелил его офицер со второй попытки: вначале пистолет дал осечку.

По совокупности преступлений ему грозит пожизненный срок.

Николай Сергеев

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