Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви вспоминает, что продавала компания Apple в начале своего пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

В сумму до $0,5 млн оценили специалисты Sotheby’s клюшку Уэйна Гретцки, которой он играл в финале Кубка Стэнли 35 лет назад. И тут все логично: хоккеист — клюшка. А вот $50 тыс. на той же площадке за кроссовки Apple сейчас звучит если не смешно, то хотя бы сомнительно. Будто бы это не продажи аукционного дома, а розыгрыш на AliExpress.

На самом деле эта реальная пара сникеров, кастомная партия которых была подготовлена для одноразовой раздачи на национальной конференции по продажам в середине 1990-х годов. Десятилетием ранее команда из Купертино сотрудничала с множеством брендов из различных категорий товаров. Только в 1985 году больше 20 тыс. человек стали обладателями продукции под маркой Apple, но далекой от компьютеров и электроники.

Опишу лишь несколько единиц из коллекции, которую можно было почти 40 лет назад купить по почте.

Apple Watch существовали уже тогда, но это была обычная водонепроницаемая модель за $35: белые стрелки, черный циферблат с маленьким логотипом радужного яблока.

За эти же деньги можно было купить металлический зажим для наличных. Сравнимая с ним по габаритам позолоченная канцелярская скрепка со знакомым надкушенным фруктом стоила всего $3. И это, пожалуй, самый доступный аксессуар Apple, если не вообще, то того времени точно.

Радужное яблоко можно было встретить на обычной бейсболке за $9,5. Хлопковые футболки с названием компании спереди и лого сзади были доступны в каталоге за $6,5. Чуть дешевле продавался чехол для компьютерной мыши в виде, не поверите, мыши.

Свитера, рубашки поло, игрушечный грузовик, коробка для хранения дисков, деревянный пазл, калькулятор и даже набор из нескольких бутылок калифорнийского вина с бокалами, — все это в 1980-х Apple продавала.

Были и более дорогие товары в сотрудничестве с другими брендами. Например, за $1,1 тыс. можно было стать владельцем доски для виндсерфинга F2 America 360 с огромным фруктом на парусе, а вместе с Honda купертиновцы продавали скутер Helix. Не исключаю, что и он может когда-нибудь воскреснуть на аукционе, но уже, конечно, не за те $2,6 тыс.