Александр Бастрыкин назвал общее число жертв от отравления напитком «Мистер Сидр»

Всего от отравления напитком «Мистер Сидр» умерли 46 человек. Еще 61 человек пострадал от употребления суррогата. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы СКР, отравления были зафиксированы в семи регионах. В этих субъектах проводятся более 500 химических экспертиз. На сегодня в одном производстве соединены 28 уголовных дел, уточнил господин Бастрыкин.

По данным минздрава Самарской области на конец июня, число жертв отравления напитком «Мистер Сидр» в регионе увеличилось с 10 до 12. Минздрав РФ 17 июня сообщал о 36 погибших.

Опасный напиток производился самарским ООО «Анди». Владельца производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «”Мистер Сидр” навел на полицию».

Ани Айвазян