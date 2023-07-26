На Кубани с начала года реализовали 22 инвестпроекта на 71 млрд рублей

На Кубани с начала 2023 года реализовали 22 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 71,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По стоимости реализованных проектов за 6,5 месяцев мы уже приближаемся к показателям всего 2022 года. За прошлый год в регионе было реализовано 114 крупных проектов на общую сумму 92,3 млрд руб. Это позволило создать 3,5 тыс. рабочих мест»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

На активной стадии находятся еще порядка 500 проектов на общую сумму 2,8 трлн руб. в сфере АПК, недвижимости, промышленности и других отраслях. Совокупная стоимость инвестиционных инициатив края составляет 40% от общего показателя в Южном федеральном округе.

Анастасия Донскова

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