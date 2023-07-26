Подростку из Увинского района грозит до 5 лет лишения свободы за серию угонов

В Увинском районе задержали 16-летнего ученика колледжа по подозрению в серии угонов. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он причастен к трем преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине июля 2023 года в Уве в ночное время было угнано три автомобиля. Все машины отечественного производства. Владельцы оставляли их незапертами и с ключами в замке зажигания.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На сегодняшний день все машины найдены и возвращены хозяевам.