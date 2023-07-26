Минспорта: «Ак Барс Арена» полностью готова к введению Fan ID

Казанский стадион «Ак Барс Арена» полностью готов к введению паспортов болельщиков (Fan ID). Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он напомнил, что в ближайшие выходные в Казани пройдет первый матч с применением Fan ID. Это будет игра против «Оренбурга», она состоится 30 июля. 5 августа казанцы сыграют со «Спартаком».

В первом матче нового сезона чемпионата России «Рубин» сыграл с «Локомотивом» на выезде. Матч завершился со счетом 2:2.

"Ъ-Казань"