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Минспорта: «Ак Барс Арена» полностью готова к введению Fan ID

Казанский стадион «Ак Барс Арена» полностью готов к введению паспортов болельщиков (Fan ID). Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он напомнил, что в ближайшие выходные в Казани пройдет первый матч с применением Fan ID. Это будет игра против «Оренбурга», она состоится 30 июля. 5 августа казанцы сыграют со «Спартаком».

В первом матче нового сезона чемпионата России «Рубин» сыграл с «Локомотивом» на выезде. Матч завершился со счетом 2:2.

"Ъ-Казань"

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