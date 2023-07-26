Главреда «Ревда-инфо» оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Главного редактора «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ за пост в telegram-канале «про обстрелы украинских городов». Об этом она сообщила в личном telegram-канале. Решение суд вынес накануне, 25 июля.

Протокол на нее составили на основании «пяти доносов читателей». «Там такие фразы, что тушите свет: "доколе эта редакция будет дискредитировать армию? Ночью прочитала, не могла уснуть", "Спасите нас от них". Примерно такое содержание. Всякие письма из СК, разные документы: толстая такая папка»,— подчеркнула госпожа Пермякова.

Она добавила, что не удивлена решению суда, хотя оно ее огорчило. Главред издания уточнила, что огорчение связано с тем, что среди читателей «Ревда-инфо» «есть вот такие люди», которые «которые свято верят в справедливость системы и правильность принятых ею законов, которые считают своим долгом сообщить о вопиющем нарушении».

«Ревда-инфо» было основанно в 2008 году. Помимо сайта и telegram-канала журналисты также работают над газетой «Городские вести».

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