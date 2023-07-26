Послы ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии без запрета на импорт удобрений

Комитет постоянных представителей при ЕС согласовал новые санкции против физических и юридических лиц Белоруссии. Запрет на импорт белорусских удобрений в пакет ограничений не попал.

«Сегодня послы ЕС договорились принять ограничительные меры ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины»,— сообщило испанское председательство в Совете ЕС в Twitter.

«Ограничения на импорт калийных удобрений из Белоруссии пока не включены»,— сказал источник ТАСС в Брюсселе. По словам собеседника агентства, новый пакет предусматривает запрет на экспорт в Белоруссию «широкого спектра товаров военно-технического характера».

О том, что белорусские удобрения могут попасть под санкции, сообщил 4 мая Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее запрет был введен против удобрений с определенным содержанием калия, а продукция с наличием 58% под запрет не попадала. Европейские дипломаты хотели исправить это в новом пакете, следует из материала агентства.

9 августа 2020 года ЦИК Белоруссии объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента, после чего в стране начались массовые протесты, подавленные силовиками. Польша и страны Балтии стремятся принять новый пакет санкций против Белоруссии к третьей годовщине тех событий.