Более 22 тысяч кубических метров лесопродукции отгружено в Узбекистан из Удмуртии с начала года

245 куб. м лесопродукции хвойных пород экспортировано в Узбекистан из Удмуртии 14 июля. Как сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, вся продукция прошла лабораторный контроль, в ходе которых вредных организмов не обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего в Узбекистан из Удмуртии с начала 2023 года отправлено 22,6 тыс. куб. м лесопродукции и выдано 333 фитосанитраных сертификата для экспорта. За аналогичный период прошлого года был оформлен 161 сертификат и отгружено 9 тыс. куб. м.