Дочь вице-премьера Башкирии попала в ДТП

В Уфе на улие Валиди произошло ДТП с участием дочери заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова, сообщает РЕН ТВ.

Девушка за рулем Hyundai Creta поворачивала налево, когда в нее врезался Hyundai Accent. Пассажиру Accent потребовалась медицинская помощь, дочь вице-премьера не пострадала.

«По информации вице-премьера правительства Ирека Сагитова, его дочь позвонила сообщить, что попала в ДТП. Он, как ответственный, любящий и заботливый отец приехал на место ДТП. Участники аварии живы и здоровы. Устанавливать причины и виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия будет соответствующая служба»,— сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Влада Шипилова

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