В Челябинской области завершили расследование дела о хищении 30 млн рублей у страховых компаний

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило предварительное расследование дела о деятельности преступной группы, похитившей у страховых компаний около 30 млн руб. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в деле 21 фигурант.

Следствие полагает, что схему обмана страховщиков разработал уроженец Саткинского района совместно с сообщниками. Злоумышленники инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. После этого документы об авариях и полученных травмах с заведомо недостоверными данными предоставлялись в страховые компании для получения выплат. «Пострадавшими» выступали друзья и родственники участников преступной группы.

По данным МВД, потерпевшими по делу являются 11 юридических лиц.

«Возбуждено 45 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Организатору схемы также инкриминируется легализация не менее 3 млн руб., полученных в результате совершения преступлений»,- сообщила Ирина Волк.

На имущество фигурантов дела наложили арест на общую сумму около 25 млн руб. Дело направлено в Миасский городской суд с обвинительным заключением.