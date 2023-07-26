На севшем на мель у Земли Франца-Иосифа «Михаиле Сомове» находится студент биофака ПГНИУ

На севшем на мель у Земли Франца-Иосифа научно-экспедиционном судне «Михаиле Сомов» в числе представителей нескольких вузов оказался студент первого курса биологического факультета ПГНИУ Семен Тян. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Судно село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольскими и Землей Вильчека, уточняет «Ъ». Оно вышло из Архангельска 4 июля. «Михаил Сомов» должен доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Часть грузов развезена.

На борту находится 91 человек (из них 34 — члены экипажа). Помимо экипажа на борту судна есть ученые и студенты — представители нескольких вузов и НИИ из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.