В Башкирии врача, похитившего аппарат УЗИ, приговорили к условному сроку

Стерлитамакский городской суд вынес приговор врачу, который похитил аппарат УЗИ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это бывший врач ультразвуковой диагностики в стерлитамакском филиале Клинико-диагностического инфекционного центра, 56-летний Максим Полханов.

В апреле 2021 года медик, находясь на своем рабочем месте, похитил оборудование для проведения УЗИ. Он перевез аппарат в свою квартиру в Уфе, откуда его изъяли полицейские. Больнице был причинен ущерб на 1,1 млн руб.

Сейчас Максим Полханов работает в частной клинике.

Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте