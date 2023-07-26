В Сочи из-за оползня снова повредился коллектор в микрорайоне Русская Мамайка

В сочинском микрорайоне Русская Мамайка снова повредилась магистральная сеть водоотведения из-за активизации в конце прошлой недели подвижек грунта. Специалисты оперативно ликвидируют последствия аварии, сообщает ситуационный центр сочинского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Водоканал Сочи Фото: Водоканал Сочи

Крупную коммунальную аварию обнаружили в ходе еженедельного мониторинга за состоянием коммуникаций на данном участке. Подвижки грунта активизировались в районе 73 км. Отмечается, что одной из основных причин оползней являются несогласованные отвалы земли в овраги и на борт склонов. Ответственные службы ищут виновных в развитии ситуации.

В ликвидации прорыва участвует более 10 человек и трех единиц техники. Местную насосную станцию перевели в режим минимальной подачи стоков. Ремонтно-восстановительные работы проводят без отключения населения от водоснабжения. Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи Алексея Копайгородского и директора водоканала Дениса Юрковского.

Татьяна Ручкина

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