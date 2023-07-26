Пять человек сдали документы для регистрации их в качестве кандидатов на пост красноярского губернатора

Пять кандидатов представили в избирательную комиссию Красноярского края документы для регистрации их в качестве кандидатов на пост губернатора. Крайизбирком завершил прием документов в 18:00 26 июля.

Борьбу за губернаторское кресло продолжат врио губернатора Михаил Котюков («Единая Россия»), вице-спикер регионального законодательного собрания Андрей Новак (КПРФ), депутаты краевого парламента Максим Маркерт («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова («Зеленые»). Не смогли представить документы директор ООО РМЗ Иван Серебряков («Родина») и гендиректор ООО «Агентство „Социальные сети“» Денис Терехов («Новые люди»).

Выборы губернатора Красноярского края состоятся 8-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский