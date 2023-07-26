В Татарстане назвали список востребованных специальностей для службы по контракту

В Татарстане определен перечень самых востребованных военно-учетных специальностей для службы по контракту. Информация размещена на портале «Герои Татарстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, в списке оказались оператор беспилотника, вычислитель, специалист по ремонту техники, санитар, фельдшер, инженер-строитель, водитель и т. д. При этом по некоторым специальностям могут работать и женщины. Это фельдшер, санитар и специалист связи.

Портал «Герои Татарстана» — это официальный сайт набора на службу по контракту в Татарстане. Он начал работать в июле 2023 года. Там опубликована информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях.

"Ъ-Казань"