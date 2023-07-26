«Электромашина» разработала сокращенную программу подготовки кадров

НПО «Электромашина» (входит в госкорпорацию «Ростех» в составе концерна «Уралвагонзавод») разработало сокращенную программу подготовки кадров, чтобы решить проблему, связанную с возросшей в четыре раза потребностью в слесарях-электромонтажниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы кадрового администрирования и развития персонала предприятия Наталью Ферсович.

«Количество необходимых нам сотрудников увеличилось в несколько раз, - рассказала изданию представитель предприятия. – Если раньше у нас численность слесарей-электромонтажников составляла порядка 200 человек, то сейчас потребность в них выросла до 800 человек».

По ее словам, предприятие вместе с Челябинским радиотехническим техникумом вступило в программу «Профессионалитет» и совместно со ссузом разработало программу, которое позволила почти на полтора года уменьшить срок обучения студентов – с пяти лет до трех лет и семи месяцев.

Также одна из принятых мер – составление индивидуальных графиков для старшекурсников, что позволяет им совмещать работу и учебу.