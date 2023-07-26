В Самарской области показатель инфляции в июне увеличился с 3,23% до 4,08%

Годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Об этом сообщает самарское отделение Волго-Вятского главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Самарской области инфляция выше уровня в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%). По данным ЦБ РФ, ускорение годового роста цен в регионе связано c увеличением издержек производителей и поставщиков отдельных товаров на фоне ослабления рубля, сокращением предложения некоторых продуктов и повышением потребительской активности.

«В июне годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 1,97% после 0,17% в мае. Основными причинами ускорения роста цен стали увеличение издержек производителей и поставщиков отдельных продуктов питания и снижение предложения некоторых продовольственных товаров. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,63% после 1,10% в мае. В основном это связано с ростом потребительской активности и ослаблением рубля»,— говорится в сообщении.

Годовой прирост цен на услуги в июне уменьшился до 10,71% (11,00% в мае), что связано с увеличением предложения услуг пассажирского транспорта.

Сабрина Самедова