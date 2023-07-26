Концерн «Уралвагонзавод» может помочь заводу в ЛНР запустить производство зерновозов

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех») может помочь Стахановскому вагоностроительному заводу в Луганской Народной Республике (ЛНР) получить сертификат на производство зерновозов. Ранее концерн помог предприятию в сертификации подвижного состава. Так, уже получены сертификаты на производство минераловозов и полувагонов, написал в telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«С учетом огромного потенциала сельского хозяйства республики это крайне востребовано и даст дополнительный импульс развитию аграрного сектора. Кроме того, вагоны стахановского завода могут использоваться для закрытия потребностей соседних регионов»,— отметил он по итогам встречи с гендиректором концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

Глава ЛНР подчеркнул, что с начала 2022 года концерн также сотрудничает крупнейшим металлургическим предприятием региона — Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. В будущем «Уралвагонзавод» намерен нарастить темпы закупки.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава.

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