Полиция проверяет еще одну районную администрацию Перми на предмет хищений при установке мусорных контейнеров

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации Ленинского района Перми. По данным «Ъ-Прикамье», на допрос был вызван и.о. главы района Александр Кетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В администрации Перми подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий в администрации Ленинского района, сотрудникам правоохранительных органов оказано полное содействие. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ-Прикамье», что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в настоящее время в Перми расследуется уголовное дело по факту возможного хищения средств, выделенных на установку мусорных контейнеров в Индустриальном районе Перми. По этому делу в кабинете замглавы района Дмитрия Безденежных прошли обыски.