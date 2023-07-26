Жители Удмуртии считают самыми престижными профессии ИТ-специалистов, врачей и военнослужащих

56% жителей столицы Удмуртии убеждены, что престижной работу делает высокая зарплата. При этом 31% участников опроса считают, что престижная профессия подразумевает уважение общества. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

16% опрошенных указали, что самая престижная профессия у ИТ-специалистов. Еще 13% в качестве престижной назвали работу врача, в частности стоматолога и хирурга. 8% респондентов самым престижным видом деятельности считают военную службу. 6% называли работников инженерно-технической сферы, 5% — топ-менеджеров. Меньшее 4% получили учителя, госслужащие и аналитики. При этом 6% убеждены, что любая профессия может быть престижной, а 2% считают, что престижных профессий сегодня нет.

Чем выше доход опрошенных, тем чаще они считают, что престижная работа — уважаемая обществом. Среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц такого мнения придерживаются 23%, а тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — 27%. Также значимость уважения общества чаще подчеркивают мужчины (32% против 25% среди женщин), а тех, кто считает, что престиж профессии измеряется деньгами, больше всего среди опрошенных от 35 до 44 лет (66%).