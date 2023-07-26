Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве челябинского подростка

Челябинский областной суд оставил в силе продление ареста одного из фигурантов дела об убийстве 17-летнего горожанина возле ТРК «Космос». Мера пресечения 18-летнему местному жителю будет действовать до 10 сентября, сообщают в прокуратуре региона.

Защитник обвиняемого в апелляции просил отпустить его под домашний арест.

«По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — отмечают в областной прокуратуре.

Среди обвиняемых по делу об убийстве подростка в Челябинске семь человек, в том числе несколько иностранцев. Как считает следствие, ночью 9 апреля они возле ТРК «Космос» из-за незначительного повода избили молодого человека. 20-летний участник группы нанес подростку удар ножом, который стал смертельным.

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