В Туапсинском районе морская вода очистилась после подтопления

Пробы морской воды в Черном море в акватории Туапсинского района соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности для человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Telegram-канал администрации муниципалитета. Запрет на купание в море, действовавший с 12 июля, отменен.

Специалисты туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в период с 16 июля исследовали 243 пробы морской воды. Пробы, взятые с 20 июля, не выявили в морской воде вредных веществ и возбудителей заболеваний.

Запрет на купание в море был введен после подтопления территории района в результат сильных дождей. При чрезвычайном происшествии погибли пять человек, из-за разлива рек в море попало большое количество мусора. Несколько дней назад в Туапсинском районе была госпитализирована группа подростков и педагог, отдыхавшие на базе «Парус». Туристы отправились купаться, несмотря на запрет, после чего у них появились признаки кишечной инфекции.

Анна Перова, Краснодар