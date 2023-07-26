Краевой арбитраж отметил резкое увеличение дел о взыскании обязательных платежей и санкций

В первом полугодии 2023 года в Арбитражном суде Пермского края на 93% увеличилось количество дел о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В первом полугодии 2023 года в краевом арбитраже на 51,8% выросло количество дел о банкротстве, на 32% — споров о неисполнении обязательств по договорам строительного подряда, на 74,7% — споров о неисполнении обязательств по договорам банковского счета, и более чем на 87% — налоговых споров.

Количество поступивших исковых заявлений по сравнению с первым полугодием 2022 года незначительно уменьшилось и составило 16 374, при этом рассмотрено 14 790 дел, что на 6,6% выше аналогичного показателя первого полугодия 2022 года. При этом наблюдается существенный рост нагрузки на судей: со 120,5 дела за месяц до 152,4 дела на одного судью.