Россельхознадзор запросил разрешение на проверку «Чебаркульской птицы» из-за кишечных бактерий в почве

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям запросило разрешение прокуратуры на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении птицефабрики «Чебаркульская птица», которое, по данным ведомства, стало источником загрязнения сельскохозяйственной земли вблизи поселка Тимирязевский.

Как сообщают в Россельхознадзоре, в управление поступали жалобы от жителей населенного пункта и ближайших к нему деревень Чебаркульского района. Все они указывали «на одну и ту же проблему, связанную с деятельностью местной птицефабрики, а именно полчища мух и зловонный запах с полей, куда вывозятся побочные продукты животноводства.

Специалисты надзорного ведомства провели несколько выездов и обследовали участки земли вблизи Тимирязевского.

«По результатам лабораторных исследований в пробах почвы выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей, обнаружены общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе энтерококки (фекальные)»,– сообщают в Россельхознадзоре.

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