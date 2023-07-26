На Ставрополье экс-сотрудники отдела МВД на транспорте обвинены в сбыте наркотиков

Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю направило в суд обвинение в отношении пятерых бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков Ставропольского ЛО МВД России на транспорте. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 ), незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья. Данные подозреваемых не раскрывают.

По версии следствия, в начале 2022 года подозреваемые вступили в преступный сговор с целью улучшения показателей своей работы. Полицейские передали жителю Шпаковского района 29 граммов наркотиков, а затем задержали его. Ситуация повторилась в мае того же года с другим гражданином. На этот раз мужчине передали 0,6 грамм наркотика под видом вознаграждения.

«Преступная схема была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУСБ МВД России, по материалам которых следователь СК России возбудил уголовное дело»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья.

Анастасия Назарова