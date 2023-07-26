Управделами главы Башкирии арендует юрты у «Башмебели»

ГКУ «Хозяйственное управление» (учредителем является управделами главы Башкирии) заключило контракт на аренды двух юрт на десять суток с ООО «Торговый дом „Башмебель“», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене, за 633,57 тыс. руб., его оплатит бюджет республики. Компания была единственным участником аукциона.

Юрты должны сдаваться в аренду до ноября по заявкам заказчика. Аренда юрт двух типов оценивается в 26,7 тыс. и 36,66 тыс. руб. в сутки.

Каркас юрты должен быть изготовлен из хвойных и лиственных пород деревьев и накрыт декоративным пологом, изготовленным из плащевой ткани с водозащитной пропиткой с накидкой из искусственной кожи.

Конструкции необходимо доставить в здание на улице Валиди, 40, где находятся Курултай республики и Башкирская академия государственной службы и управления при главе Башкирии.

ООО «Торговый дом „Башмебель“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2010 года в Уфе. Владельцами в равных долях являются Игорь Ташкент и Гульнара Хайретдинова. Выручка в 2022 году составила 140 млн руб., чистая прибыль — 9,3 млн руб. В текущем году «Башмебель» заключила девять госконтрактов на общую сумму 10,4 млн руб.

Майя Иванова

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