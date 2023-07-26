Айрат Сафин назначен новым гендиректором АО «СИБУР-РТ»

Айрат Сафин официально назначен гендиректором АО «СИБУР-РТ». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: пресс-служба компании «СИБУР»
Господин Сафин сменил на своем посту Алексея Никифорова. Тот занимал пост гендиректора с 22 июля прошлого года.
Айрат Сафин родился 1 августа 1975 года в Нижнекамске. Он окончил Казанский государственный технологический университет. В 1997 году он начал свою карьеру в «Нижнекамскнефтехиме», а с 2020 по 2022 год был гендиректором компании. Летом прошлого года он стал главой ПАО «Казаньоргсинтез».