Айрат Сафин назначен новым гендиректором АО «СИБУР-РТ»

Айрат Сафин официально назначен гендиректором АО «СИБУР-РТ». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «СИБУР» Фото: пресс-служба компании «СИБУР»

Господин Сафин сменил на своем посту Алексея Никифорова. Тот занимал пост гендиректора с 22 июля прошлого года.

Айрат Сафин родился 1 августа 1975 года в Нижнекамске. Он окончил Казанский государственный технологический университет. В 1997 году он начал свою карьеру в «Нижнекамскнефтехиме», а с 2020 по 2022 год был гендиректором компании. Летом прошлого года он стал главой ПАО «Казаньоргсинтез».

"Ъ-Казань"