Посол Султаната Оман в России и власти Удмуртии обсудили возможности сотрудничества

В Москве состоялась встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в России Хамудом Бен Салим Бен Абдулла Аль-Тувайхом, на которой они обсудили сотрудничество и инвестиционные возможности республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

В качестве примеров послу было рассказано о продукции компаний «Ситек», «Вортекс» и «Приволжской химии», а также о Глазовском комбикормовом заводе, который производит для домашних животных разнообразные виды кормов. Александр Бречалов добавил, что в республике есть 60 тыс. га, которые можно использовать для производства сельхозпродукции для Омана. На встрече также обсудили возможное сотрудничество в области медицины и деревообработки.

«У нас уже есть опыт поставок туда продукции машиностроения, деревообработки — будем наращивать. На прошлой неделе мы подписали соглашение о поставках в Оман продукции “Ува-Молоко”. Первая отгрузка запланирована уже на конец июля. В планах также создание в Омане совместного предприятия по фасовке сухих молочных продуктов и производству моцареллы»,— поделился господин Бречалов.