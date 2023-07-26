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ВСУ во вторник обстреляли Белгородскую область не менее 95 раз

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины вновь участились. За последние сутки, во вторник, 25 июля, ВСУ выпустили по региону не менее 95 различных видов боеприпасов. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

  • За последние сутки большая часть ударов ВСУ пришлась на Белгородский район, граничащий с Харьковской областью Украины. По селу Щетиновка выпустили 29 гранатометных выстрелов и десять артиллерийских снарядов. По селу Журавлевка было выпущено три артиллерийских снаряда.

В Журавлевке «противник сбросил с БПЛА две гранаты», сообщил губернатор. Еще одно «взрывное устройство» было сброшено с квадрокоптера на окраине села Казачье-Рудченское Борисовского района. Третья атака дронов пришлась на село Графовка Краснояружского района — там был сброшен один «осколочный боеприпас»

  • Также в этом районе три раза обстреляли из миномета поселок Прилесье.
  • 25 раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.
  • В Грайворонском городском округе ВСУ впустили пять минометных снарядов по окраине села Сподарюшино и один — по селу Дроновка.

Пострадавших мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры в этих населенных пунктах нет, сообщил губернатор.

  • Последствия от обстрелов есть только в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор. В результате попадания одного минометного снаряда по селу Муром произошло отключение электроэнергии «на нескольких улицах», сейчас сети уже восстановлены, пострадавших нет. Также в округе шесть минометных снарядов попали по селу Новая Таволжанка, по пять — по хутору Панков и поселку Ленинский, еще два — по селу Терезовка.

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Сергей Калашников

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