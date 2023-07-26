В Челябинской области с начала года подтвердили 70 случаев кори

С начала года на территории Челябинской области лабораторно подтвердили 70 случаев кори. Показатель заболеваемости составляет 2,17 на 100 тыс. жителей, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. 30 случаев выявлено у детей. В ведомстве заявляют, что «подъем заболеваемости связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори».

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вакцинация – самое эффективное средство профилактики этой болезни. Двукратная иммунизация против кори согласно национальному календарю прививок проводится детям в возрасте одного года и шести лет.

«Кроме того, в рамках национального календаря профилактических прививок прививаются против кори все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска»,- отмечают в ведомстве.

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