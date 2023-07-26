Тариф на проезд в общественном транспорте Перми планируют повышать на 4% в год

Департамент транспорта администрации Перми разработал новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Она позволит не только корректно сформировать и сбалансировать бюджет, но и в дальнейшем обеспечивать высокое качество работы транспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется, что постановление об утверждении тарифов будет содержать три расчетные величины — на каждый год бюджетного цикла. В статьях расходов на транспортную работу будет учитываться размер индексов потребительских цен, цен производителей нефтепродуктов, цен на машины и оборудование. Предполагается, что тариф на проезд будет пересматриваться не чаще одного раза в год, соответственно изменение тарифа будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. В среднем размер оплаты будет изменяться на 4% от действующего тарифа. До конца августа методика будет актуализирована, затем документ направят в городскую думу. Обсуждение новых расчетов запланировано на сентябрь-октябрь, поэтому плановый тариф планируется утвердить до внесения проекта бюджета предстоящей трехлетки на рассмотрение депутатов.

В ближайшие два года в Перми планируется запустить автобусный маршрут в микрорайон Налимиха, улучшить транспортную доступность между микрорайоном Ива и ЖК «Погода», заключить новые контракты с перевозчиками. Прорабатывается также возможность запуска кольцевого маршрута, который свяжет между собой несколько районов с ключевыми пересадочными узлами.