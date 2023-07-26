Родственники девушки, убитой пермским бизнесменом, выступили против его освобождения из колонии

Родственники девушки, убитой пермским бизнесменом Антоном Вахриным, обжалуют постановление суда, смягчившего убийце наказание. Об этом сообщает портал 59.ru.

«Суд был 21 июля, — рассказала 59.RU сестра Елены Ольга.— Нас не уведомили по той причине, что якобы суд запрашивал документы из исправительной колонии и там не было нашего ходатайства об информировании. Хотя мы еще в Добрянке в суде писали, чтобы нас информировали обо всех перемещениях Вахрина и тем более о судах. Эта наша бумага вдруг исчезла».

В ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района Антон Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Вахрина задержали полицейские. Свою вину в убийстве он признал. 17 октября 2017 года Добрянский суд приговорил Антона Вахрина к девяти с половиной годам лишения свободы. Его подельники были осуждены к обязательным работам.

21 июля судья Кунгурского суда Константин Бостанджиев удовлетворил ходатайство Антона Вахрина о смягчении наказания. Лишение свободы заменено на принудительные работы с переводом в исправительный центр.

Назначенный осужденному Вахрину срок истекает 10 ноября 2026 года.