Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ижевске движение на пересечении улиц Коммунаров и Советской будет ограничено с 28 по 31 июля

В столице Удмуртии с 20:00 28 июля до 6:00 31 июля будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Коммунаров и Советской. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на участке будут проводить реконструкцию теплосетей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сквозной проезд для всех видов транспорта закроют между улицами Коммунаров и Пушкинской. Движение троллейбуса по маршруту № 4 в эти дни приостановят. Общественный автотранспорт, проходящий по ул. Советской, перенаправят другими маршрутами.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...