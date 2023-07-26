В Ижевске движение на пересечении улиц Коммунаров и Советской будет ограничено с 28 по 31 июля

В столице Удмуртии с 20:00 28 июля до 6:00 31 июля будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Коммунаров и Советской. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на участке будут проводить реконструкцию теплосетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сквозной проезд для всех видов транспорта закроют между улицами Коммунаров и Пушкинской. Движение троллейбуса по маршруту № 4 в эти дни приостановят. Общественный автотранспорт, проходящий по ул. Советской, перенаправят другими маршрутами.