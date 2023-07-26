В Самаре установили питьевые фонтанчики на набережной и в парках

В Самаре запустили питьевые фонтанчики на набережной – возле пуска Льва Толстого и между ул. Маяковского и Полевой. Также объекты установили в парке имени Гагарина, рядом с колесом обозрения, и в Струковском саду. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фонтанчики предназначены для питья и набора воды в небольшую емкость – вода подается с небольшим давлением, чтобы нельзя было набирать в промышленных масштабах, уточняют в компании. Вода подается с насосно-фильтровальных станций, за работу которых отвечает «РКС-Самара», и дополнительно очищается фильтрами компании «Водоробот».

Ани Айвазян