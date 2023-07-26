Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты наиболее востребованы на первичном рынке недвижимости в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост стоимости квадратного метра и общей стоимости лота в сегменте новостроек сказались на средней площади квартир и апартаментов. Потенциальные покупатели все чаще отдают предпочтение более компактным форматам, чтобы сделка не выходила за пределы определенного бюджета.

Девелоперы в ответ на эту тенденцию предусматривают в линейке планировочных решений своих проектов больше лотов с небольшим метражом. По данным специалистов компании «НДВ супермаркет недвижимости», совокупный объем предложения квартир комфорт-класса на первичном рынке жилья в столице, в старых ее границах, составил около 1,4 млн кв. м. За год показатель подрос почти на четверть, почти на столько же выросло и количество лотов за тот же период. Сейчас в городе более 24 тыс. вариантов комфорт-класса.

Почти две трети экспозиции сегмента, около 70%, формируют три типа квартир: двухкомнатные и трехкомнатные евроформата и студии. Доля каждого из них — от 20% до 30%. Но если двухкомнатных квартир евроформата и студий стало немного больше (рост их долей составил около 1,5%), то доля трехкомнатных лотов, наоборот, сократилась почти на 2%.

Эксперты отмечают, что в массовом сегменте жилья за пять лет его средняя площадь сократилась на 20%. Это, конечно, позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров лота. Но сами квартиры все же стали менее просторными. За последний год их средняя стоимость в сегменте комфорт-класса на первичном рынке жилья в Москве осталась практически на прежнем уровне.