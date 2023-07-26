Объявлен аукцион на разработку информационной системы для ЦКС

Центр коммунального сервиса (ЦКС) объявил аукцион на разработку и внедрение у себя автоматизированной информационной системы. Начальная цена контракта составляет 32,8 млн руб. Заявки на торги принимают до 10 августа, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, будущая информационная система должна будет вести договорной и контейнерный учет, вести учет вывезенных и обработанных отходов, формировать схему вывоза ТКО. В число функций войдет регистрация обращений в call-центр и постановка задач по ним, формирование отчетов по экологии и деятельности производственного департамента.

«Цели создания продукта: организация договорного учета в рамках различных типов отношений, а именно договоры с потребителями услуг (население и коммерция), перевозчиками и прочими подрядчиками»,— следует из текста проекта договора.

Разработать и внедрить информационную систему нужно будет не позднее 18 месяцев с момента заключения контракта.

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