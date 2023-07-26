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Коммерсантъ FM
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На Внуковской таможне нашли контрабандные бриллианты у гражданина Узбекистана

Во Внуково сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) задержан мужчина, который пытался ввезти в Россию незадекларированные драгоценности, бриллианты он спрятал в трусах. Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, задержанный — 39-летний гражданин Узбекистана.

По информации ведомства, при сканировании багажа прилетевшего из ОАЭ мужчины таможенники обнаружили множество электронных устройств и 40 сертификатов на драгоценные камни. Кроме того, в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью мелких камней и 62 крупными прозрачными и голубыми камнями. Отмечается также, что оценочная стоимость изъятых у гражданина Узбекистана драгоценностей составляет порядка 5 млн руб.

Как отмечает Telegram-канал Shot, задержанный мужчина является сотрудником одной из авиакомпаний ОАЭ (какой именно, не уточняется). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Гражданин Узбекистана задержан, за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов ему грозит до семи лет колонии. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Александр Кислов

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