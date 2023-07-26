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В Ростове задержан сбежавший из колонии-поселения заключенный

Оперативники управления ГУФСИН России по Ростовской области ночью 26 июля в Пролетарском районе Ростова-на-Дону задержали сбежавшего из колонии заключенного Григория Бабенко, информирует пресс-служба ведомства.

Григорий Бабенко 14 июня сбежал из КП-8 в поселке Садковский. Он отбывал там трехлетний срок, который был назначен ему за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Заключенный покинул отдаленное рабочее место и не вернулся в учреждение вовремя.

За побег Григорию Бабенко грозит уголовное наказание сроком до четырех лет заключения в колонии общего либо строгого режима.

Анастасия Назарова

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