Александр Бастрыкин потребовал доклад о причинении тяжкого вреда жителю Юрюзани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жителя Юрюзани. Об этом сообщают в пресс-службе СК.

В СК ссылаются на сообщения в социальных медиа, что уроженец Таджикистана в ходе конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмой головы.

Накануне Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» заявил о проблеме правонарушений, совершаемых приезжими из других стран.

«Каждый день из СМИ, от граждан, из других правоохранительных органов мы получаем сигналы о правонарушениях мигрантов. И это не просто статистика, а вопиющие случаи беззакония, притеснения, насаждения чуждых порядков и ценностей»,- сказал глава СК.

По данным ведомства, только в первом квартале возбуждено более 550 уголовных дел о преступлениях мигрантов, более 500 направлено в суд.