Moneyman: доля микрозаймов с досрочным погашением в Тюменской области за год выросла на 84%

В Тюменской области в первом полугодии 2023 года доля досрочных погашений в сегменте PDL-займов «до зарплаты» (сроком до 30 дней на сумму до 30 тыс. руб.) составила 8,1%, что на 84% выше показателей аналогичного периода 2022 года, подсчитали в онлайн сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

«В 2023 году у людей появилось больше определенности относительно развития общей экономической ситуации, следовательно, и больше уверенности в завтрашнем дне. По мере появления возможности они стараются досрочно минимизировать свои финансовые обязательства»,— пояснил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Согласно исследованию, чаще всего досрочно погашаются займы в пределах 15 тыс. руб. В структуре займов с досрочным погашением доля таких ссуд в этом году составила 59,3%, в прошлом году — 68,5%.

Как пояснили в компании, в кризисные периоды в экономике характерен повышенный спрос на займы на непредвиденные траты. После их оформления заемщики стараются погасить возникшие незапланированные обязательства досрочно. Займы на более крупные суммы (15-30 тыс. руб.) чаще оформляются на спланированные и прогнозируемые нужды.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года количество «займов до зарплаты» в Тюменской области составило 38,6 тыс. штук, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%. Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такая тенденция связана с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам.

Диана Сунагатуллина

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