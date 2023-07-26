Смольный потребовал от Росгосцирка отреставрировать Блокадную подстанцию

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд иск к ФКП «Росгосцирк» с требованием отреставрировать здание Блокадной подстанции на набережной Фонтанки, 3а. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте «Электронное правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чиновники потребовали от организации отреставрировать здание, признанное памятником, в течение 2,5 лет. Кроме того, Смольный просит установить штраф в 200 тыс. руб. месяц на случай неисполнения требования. Однако суд отклонил иск ввиду того, что Росгосцирк зарегистрирован в Москве.

В марте 2016 года Блокадная подстанция была включена в реестр объектов культурного наследия по решению совета по культурному наследию Петербурга. Здание-памятник несколько лет назад было передано в ведение связанного с Росгосцирком ФГБУ «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк». В 2020 году КГИОП через суд обязал эту организацию отреставрировать здание. Была установлена ежемесячная неустойка в 50 тысяч рублей в случае неисполнения решения в срок. Однако решение суда исполнено не было, о чем может свидетельствовать выданный судом в 2023 году исполнительный лист.

Вместе с тем, в Росгосцирке сообщили «Деловому Петербургу», что объект готовят к реставрации. Ранее там оценили сумму затрат в 300 млн руб. В организации еще не определились, что будет в отреставрированном здании: либо музей циркового искусства, либо детская цирковая школа с репетиционным манежем.

«В настоящий момент ведется подготовка к проведению конкурсной процедуры по разработке научно–проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия. Работы по реставрации объекта начнутся после разработки и согласования проектной документации»,—сообщил газете представитель Росгосцирка.

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