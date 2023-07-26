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Подозреваемого в краже более одного млн рублей у пенсионера задержали в Удмуртии

27-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в краже более 1 млн руб. у пенсионера. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В дежурную часть МВД обратился 65-летний мужчина. Он сообщил, что к нему домой под видом сотрудников компании по обслуживанию пластиковых окон пришли трое незнакомых мужчин. После того как работники провели регулировку конструкций окон, они попросили потерпевшего оплатить услуги. Пенсионер открыл комод, в котором хранились его сбережения, и отдал требуемую сумму. После этого мужчину попросили выйти из комнаты, чтобы проветрить помещение, при этом один из рабочих остался в комнате. Когда сотрудники фирмы ушли, мужчина обнаружил пропажу более 1 млн руб. из комода.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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