Число ДТП с участием электросамокатов в Татарстане выросло на 70%

В Татарстане за первые полгода 2023 года произошли 17 дорожных аварий с участием электросамокатов, что на 70% больше, чем годом ранее. Об этом на круглом столе общественного совета республики заявил глава отдела управления ГИБДД МВД по региону Андрей Куртмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, в результате данных происшествий пострадали 18 человек, включая восьмерых детей. Из общего числа ДТП 17 инцидентов произошли в Казани.

Чаще всего такие аварии происходят из-за того, что водители электросамокатов пересекают проезжую часть стоя. Кроме того, они часто передвигаются на одном транспортном средстве вдвоем.

"Ъ-Казань"