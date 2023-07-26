СберСтрахование жизни выплатила самарским заемщикам 133 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе — июне 2023 года выплатила застрахованным заемщикам из Самары и Самарской области 133 млн руб. , урегулировав 1,6 тыс. страховых случаев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 15,1 млн руб. Всего было 48 урегулированных случаев.

Среди самых частых причин страховых случаев указываются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.

Евгений Чернов