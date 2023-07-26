Председатель Следственного комитета попросил доклад о смерти семилетней девочки в Саратовской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о смерти семилетней девочки из Марксовского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее в региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту гибели ребенка. 21 июля девочку с повышенной температурой госпитализировали в больницу Марксовского района, на следующий день после ухудшения самочувствия — в больницу областного центра.

Мать погибшей в социальных сетях просила привлечь к ответственности сотрудников медицинских учреждений, которые отказывались госпитализировать ребенка несмотря на ухудшение самочувствия.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.