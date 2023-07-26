Жители Башкирии обеспокоены нашествием непарного шелкопряда

Башкирия находится на четвертом месте в топ-5 регионов, обеспокоенных нашествием непарного шелкопряда и других вредителей, согласно результатам «Национального индекса тревожностей. КРОС» за второй квартал текущего года. Тревожности жителей России выявляются на основе анализа СМИ и соцсетей. На первом месте по обеспокоенности нашествием вредителей находится Рязанская область, на втором — Владимирская, на третьем — Ульяновская область. На пятом месте — Москва.

С мая текущего года СМИ и пользователи соцсетей встревожены нашествием непарного шелкопряда, отмечается в сообщении пресс-службы КРОС. В соцсетях выкладывали фото и видеоролики, где леса стоят без листвы, «как поздней осенью». Люди выражали недовольство бездействием чиновников и высказывали мнение о «развале лесного хозяйства».

По индексу приживаемости, который измеряет актуальность проблемы и глубину дискуссии по ней, нашествие непарного шелкопряда и других вредителей стало одной из лидирующих у россиян тем.

Майя Иванова

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